Москва, 11 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора не обсуждали вопрос о будущем российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил журналистам 11 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания Пашиняна, который ранее заявил, что если российские миротворцы покинут Карабах, то они должны будут направиться не в Армению, а в Россию.

В настоящее время миротворцы де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, вопрос об их дальнейшем пребывании будет обсуждаться с Баку, при этом контакты Москвы с Ереваном также будут продолжены, сказал Песков.

Новость дополняется.