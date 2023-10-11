Москва, 11 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, как сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта», — сказал Песков.

Он добавил, что в текущей ситуации трудно переоценить значение координации России и с Саудовской Аравией, и с другими партнёрами, которая осуществляется на постоянной основе.

Представитель Кремля отметил, что визит министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза Бен Салмана в Москву будет хорошей возможностью как раз для такой координации и обсуждения ситуации на нефтяных рынках.

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