Донецк, 11 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, это один из фланговых населённых пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать, в том числе, пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

Гагин добавил, что началась масштабная операция по освобождению Авдеевки, ВС РФ планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 октября Гагин заявил, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до ста человек убитыми и ранеными. Помимо этого, ВС России поразили до 20 единиц техники противника, добавил он.

Десятого октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.