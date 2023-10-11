Москва, 11 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Россия продолжает контакты с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 октября журналистам, комментируя признание ХАМАС террористической организацией Францией и Евросоюзом.

Иван Шилов ИА Регнум

Москва сохраняет контакты со сторонами конфликта. Для России судьба своих граждан — приоритет номер один, а они проживают и в Израиле, и в секторе Газа, сказал представитель Кремля.

«Кроме того, Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию», — добавил Песков

Он отметил, что Россия сохраняет потенциал страны, которая участвует в процессах урегулирования.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн напомнила, что в её стране и в Евросоюзе радикальное палестинское движение ХАМАС, устроившее беспрецедентную по масштабу атаку на Израиль, признано террористической группировкой. Она подчеркнула, что ни одно евро из Франции не должно попасть в руки террористов, так как «у терроризма и варварства нет оправдания».

Песков ранее заявил, что для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с двумя сторонами палестино-израильского конфликта. Сохранение равной дистанции даст Москве право на участие в процессе урегулирования, не исключено, что она сыграет роль в этом процессе.