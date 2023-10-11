Вашингтон, 11 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты после после вооружённого конфликта в Израиле вывезли из еврейского государства американских военных, прибывших ранее для совместных учений, сообщает Defense One со ссылкой на представителя ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что военно-воздушные силы США направили в Израиль самолёт С-17, чтобы вывезти оттуда американских военных.

«Самолёт прилетел в Израиль пустым и покинул страну только с американским персоналом на борту», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев.