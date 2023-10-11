Анкара, 11 октября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Атака ХАМАС стала ответом на готовящуюся операцию Израиля, который готовил ликвидацию лидеров движения. Об этом 11 октября заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мердави турецкой газете Aydınlık.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«Согласно разведданным, Израиль уже готовился к операции. Сначала должны были быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на всё это и была начата операция», — сказал Мердави.

Он добавил заявил, что операции ХАМАС будут продолжаться, пока Израиль игнорирует народ Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

Число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев. По информации минздрава Газы, в числе погибших 260 детей и 230 женщин. Предварительно известно о 4,5 тыс. пострадавших, получивших различные ранения.

В свою очередь газета The Times of Israel написала, что число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта, превысило 1200 человек.