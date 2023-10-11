В ХАМАС объяснили, зачем атаковали Израиль
В ХАМАС заявили, что атака на Израиль стала ответом на готовившуюся операцию
Анкара, 11 октября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Атака ХАМАС стала ответом на готовящуюся операцию Израиля, который готовил ликвидацию лидеров движения. Об этом 11 октября заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мердави турецкой газете Aydınlık.
«Согласно разведданным, Израиль уже готовился к операции. Сначала должны были быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на всё это и была начата операция», — сказал Мердави.
Он добавил заявил, что операции ХАМАС будут продолжаться, пока Израиль игнорирует народ Палестины.
Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».
Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.
Число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев. По информации минздрава Газы, в числе погибших 260 детей и 230 женщин. Предварительно известно о 4,5 тыс. пострадавших, получивших различные ранения.
В свою очередь газета The Times of Israel написала, что число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта, превысило 1200 человек.