Москва, 11 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании российской-энергетической недели, заявил 11 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

По его словам, на пленарном заседании также будет премьер-министр Ирака Мухаммедом ас-Судани. Лидеры двух стран выступят вместе, после чего будет модерируемая дискуссия.

«Энергетика — это локомотив нашей экономики, фактор играет огромную роль в геополитике, международных делах», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 10 октября в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», сказал президент России.