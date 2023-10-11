Москва, 11 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Центральными задачами для российской электроэнергетики в условиях санкционного давления стали импортозамещение и реализация инвестиционных программ. Об этом заявил зампредседателя правления «Сбера» Анатолий Попов на бизнес-завтраке «Сбера» «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».

rusenergyweek.com На Российской энергетической неделе

«Мы понимаем, что отрасли предстоит реализовать инвестиционные программы в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию, технологиям и сервису», — сказал Попов. По его словам, электроэнергетика России нуждается в более чем 8 трлн рублей инвестиций.

Заместитель генерального директора «Россетей» Алексей Мольский подтвердил слова зампреда «Сбера» и добавил, что сейчас доля импортного оборудования снизилась до 6–7%. Он подчеркнул, что в процессе перехода на российское оборудование необходимо постоянно улучшать его качество. Кроме того, он отметил важную роль взаимодействия представителей отрасли с банковской системой.

По словам Мольского, сейчас финансирование преимущественно строится на привлечении бюджетных средств, однако определенные проекты в силу своей специфики требуют привлечения инвестиций, которые окупаются в течение 30–35 лет. Так, отрасли для модернизации требуются «длинные деньги», которые помогут реализовывать инфраструктурные проекты, которые будут обеспечивать энергетический суверенитет страны.

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, где представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.