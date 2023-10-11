Москва, 11 октября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Сын китайского революционера Ван Мина, 84-летний Ван Дань Джи скончался в Москве в возрасте 84 лет. Об этом сообщил 11 октября источник ИА Регнум.

Китайский революционер Ван Мин и его сын Ван Дань Джи

Накануне Ван Дань Джи обнаружили мёртвым в квартире на Фрунзенской набережной. Признаков насильственной смерти на его теле не было.

Правоохранители проводят проверку.

В начале 2000-х годов Ван Дань Джи работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества». Его отец Ван Мин — известный китайский революционер, активно выступавший против усиления влияния Мао Цзедуна в КНР.

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