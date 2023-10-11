Вашингтон, 11 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Государственный долг Соединённых Штатов в 2023 году вырастет до 123,3% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году госдолг США увеличится до 126,9% ВВП, а в дальнейшем он продолжит увеличиваться и к 2028 году достигнет 137,5% ВВП.

За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга Соединённых Штатов в 121,3% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, по данным департамента казначейства США, государственный долг страны вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов.

Рост госдолга США не просто опасен, но фактически уже обрёк их экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших 10 лет, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.