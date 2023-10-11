Брянск, 11 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 11 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку дроном самолётного типа по объектам на территории России.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 11 октября были пресечены две попытки киевского режима террористических атак киевского режима. Средства ПВО перехватили два беспилотника над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 11 октября украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района.

9 октября в Минобороны сообщили о пресечении в Белгородской области ещё одной попытки Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Дежурными средствами противовоздушной обороны БПЛА был уничтожен.