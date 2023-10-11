Москва, 11 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы после столкновения двух составов будет запущено в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 октября два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники».

После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Предварительной причиной столкновения поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро рассматривается отказ тормозов.

По данным дептранса Москвы, произошёл накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции «Печатники» поезд. Никто из пассажиров серьёзно не пострадал.