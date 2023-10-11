На место ЧП на станции «Печатники» направлено 20 машин скорой помощи
«112»: на место ЧП на станции «Печатники» направлено 20 машин скорой помощи
Москва, 11 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. На место столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве направлено около 20 машин скорой помощи, передаёт Telegram-канал 112.
Дарья Антонова ИА Регнум
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники»
Как сообщало ИА Регнум, утром 11 октября два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники».
После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы.