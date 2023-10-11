Москва, 11 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. На место столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве направлено около 20 машин скорой помощи, передаёт Telegram-канал 112.

Дарья Антонова ИА Регнум

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838567" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники»

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 октября два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники».

После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы.