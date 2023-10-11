Москва, 11 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Выручка атомной энергетики в России выросла на 20%. Об этом заявил заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов в ходе бизнес-завтрака «Сбера» «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».

Пресс-служба Сбера Сбер

По его словам, «Росатом» работает как с иностранными клиентами, так и успешно развивает свои проекты в России.

«Одна из причин такого роста — это разработка уникальных технологий, которые не используются больше нигде в мире», — отметил Попов.

Как пояснил глава концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков, отрасль изначально отличалась высоким технологическим суверенитетом. Однако у нее есть свои вызовы: сейчас для атомных реакторов используется редкий изотоп, но это конечный ресурс, которого может хватить на срок от 100 до 200 лет. Глава концерна рассказал, что на данный момент в «Росэнергоатоме» изучают технологию замыкания ядерно-топливного цикла, который позволяет создать возобновляемый источник топлива. Россия стала монополистом этой технологии, которая может быть реализована уже к 2035 году.

Кроме того, на сегодняшний день в России развиваются проекты реакторов средней и малой мощности. Как пояснил Шутиков, уже сейчас существуют референтные проекты таких реакторов, которые помогут разрабатывать решения для регионов со слабой энергетической инфраструктурой, в частности, в Приморье, на Дальнем Востоке.