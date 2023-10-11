Москва, 11 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Британские военные участвовали в подготовке диверсий на АЭС в России, это следует квалифицировать как ядерный терроризм, заявил 11 октября директор ФСБ Александр Бортников.

Иван Шилов ИА Регнум

«В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

По его словам, в ходе оперативных и следственных мероприятий было установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники британского спецназа.

В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, а также объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры и атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС.

Всего в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи АЭС.

«Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм», — подчеркнул Бортников.

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить ЗАЭС.

По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, когда бойцы украинского спецназа на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище, чтобы организовать плацдарм на левом берегу Днепра и захватить станцию. Но они были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.