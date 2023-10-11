Баку, 11 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Спецслужбы США и Британии восстанавливают своё присутствие в Афганистане и намерены добиваться возвращения в страну американских баз. Об этом 11 октября заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

Он отметил, что американские и британские спецслужбы играют ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении.

«ЦРУ и МИ-6 восстанавливают своё разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций Афганистана. Рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз», — сказал Бортников.

Он добавил, что одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и срывают усилия Афганистана по восстановлению экономики и реализации проектов с участием третьих стран.

Как отметил глава ФСБ, западные спецслужбы сосредотачивают усилия на формировании пояса нестабильности на южных границах СНГ. Для этого ведётся вербовка боевиков из террористических организаций и их переброска на север Афганистана.

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