Варшава, 11 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Отраслевые эксперты в Польше забили тревогу из-за больших объёмов импортируемого из России «первичного» пластика. Об этом сообщает портал Interia.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В материале указывается, что несмотря на эмбарго на сырье из России, которое действует почти во всех странах Европы, российский пластик попадает на польский рынок.

Авторы отметили, в Польше российское сырьё становится более дешёвой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным.

По информации ассоциации «Польский рециклинг», с начала конфликта на Украине порядка 40% предприятий — членов этой организации столкнулись на рынке с дешёвым российским первичным сырьём. Уточняется, что Польше требуется пластмассы около четырёх миллионов тонн в год, что составляет 7,5% всего спроса ЕС.

Глава «Польского рециклинга» Шимон Дзяк-Чекан назвал данную ситуацию «трагической».

«Польша вместо того, чтобы соблюдать стандарты ЕС и ограничивать количество пластиковых изделий в окружающей среде, продолжает наращивать их объёмы. Дешевый первичный пластик из России и с Ближнего Востока, часто ввозимый к нам посредниками, наводняет нашу страну, где и так уже течёт мощная река отходов, с которыми необходимо что-то делать», — заявил он.

В статье отмечается, что помимо этого, еще одной проблемой являются налоги, которые Польше приходится платить за присутствие на рынке переработанных пластмасс — так называемый «пластиковый налог».

По информации минфина Польши, в 2021 году Варшава заплатила из бюджета 1,69 млрд злотых (около 400 млн долларов) этого налога, при этом эксперты считают, что в прошедшем году данная сумма могла превысить два миллиарда злотых (более 460 млн долларов).

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Myśl Polska написала, что ненависть поляков к России превышает по своим масштабам любовь к самой Польше, что, в частности, причиняет вред польской экономике. Авторы статьи отмечают, что политика Варшавы состоит в том, чтобы соревноваться в любви к США и Украине и одновременно выражать презрение ко всему российскому. В газете отмечают, что такие шаги затмевают все мысли о судьбе Польши.

В публикации уточняется, что этот поход взяла на вооружение и правящая польская партия «Право и справедливость». По словам журналистов, именно такая политика привела к тому, что американо-индийский торговый маршрут пройдёт в обход российской территории, а это лишит польскую сторону стратегического преимущества.

В статье упоминается про китайский проект Шёлкового пути, который планировали протянуть до города Лодзь в Польше. Русофобия Варшавы и её потакание США, как подчеркивают авторы публикации, порушили намерения Китая в отношении Европы, и вместо этого будет реализован другой вариант Шёлкового пути — с конечной остановкой в Тель-Авиве, который продвигают Вашингтон и Нью-Дели.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебной» для России. Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет».