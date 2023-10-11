Омск, 11 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе ремонтных работ на подъездах к ведущим сельскохозяйственным объектам. Одна из главных задач проекта реконструкции дорог — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Кроме того, автодороги с твердым качественным покрытием позволяют создавать условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.

Пресс-служба правительства Омской области В Омской области ремонтируют дороги к ведущим сельскохозяйственным объектам

«Продолжаем ремонтировать подъезды к ведущим сельскохозяйственным объектам в Омской области. Завершилась реконструкция дорог к животноводческому комплексу в поселке Лесной Исилькульского района и СПК «Большевик» в деревнях Ивановка и Спартак Москаленского района», — написал Хоценко в своем Telegram-канале. «Кроме того, приступаем к укладке верхнего слоя покрытия на дороге к СПК «Литковский» по улице Лесная Тарского района. Также завершаем ремонт участка Солнцевка — Петровка с подъездом к ФАПу в Исилькульском районе», — добавил глава региона.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году на территории региона было построено и реконструировано 11 дорог с твердым покрытием общей протяженностью 25,8 км к объектам сельхозтоваропроизводителей. В 2023 году ведется работа по строительству и реконструкции пяти дорог.

Пресс-служба правительства Омской области В Омской области ремонтируют дороги к ведущим сельскохозяйственным объектам

На сегодняшний день завершено строительство дороги к животноводческому комплексу в поселке Лесной Исилькульского района, подъезда к животноводческим помещениям СПК «Большевик» в деревне Ивановка Москаленского района, подъезда к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК «Большевик» в деревне Спартак Москаленского района. Дорожники завершают реконструкцию дороги Солнцевка — Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского района. На объекте продолжаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона, последним этапом будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и линия наружного освещения. На завершающий этап выходит строительство дороги к СПК «Литковский» по улице Лесная, подрядчик приступает к укладке верхнего слоя.