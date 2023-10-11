Москва, 11 октября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на мировой энергорынок, заявил 11 октября вице-премьер России Александр Новак.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону», — сказал он журналистам на Российской энергетической неделе.

Новак добавил, что в правительстве обсуждают эти вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство энергетики и Министерство финансов РФ подготовили меры по стабилизации рынка топлива внутри России, связанные с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.

В правительстве отметили, что указанные меры должны сохранить экспорт только для добросовестных производителей и закрыть возможности для серого экспорта.