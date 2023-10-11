Москва, 11 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Решение по замене Ан-26 и Ан-72 лёгкими транспортными самолётами найдено, об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и профильных центральных органов военного управления.

Mil.ru Ан-26

Министр подчеркнул, что вопрос о лёгких транспортных самолётах, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26 — важнейший и давно требующий своего решения.

«Решение найдено. Теперь надо определится со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — приводятся слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны.

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