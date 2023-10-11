Луганск, 11 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. ВСУ были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны в районе населённого пункта Соледар. Об этом 11 октября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

По его словам, на донецком направлении Вооружённым силам России удалось отодвинуть ВСУ с ранее занимаемых рубежей.

Он уточнил, что из-за постоянного давления на позиции украинской армии около населённого пункта Соледар украинские военные были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны, и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, которые находятся западнее населённого пункта.

В результате межпозиционное расстояние межу ВСУ и Вооружёнными силами России было увеличено на некоторых участках более чем на километр.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The New York Times написало, что украинская армия оказалась бессильна перед тактикой «эластичной обороны» Вооружённых сил России, использовавшейся Красной армией ещё во время Великой Отечественной войны. Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар, говорится в материале. Автор статьи отметил, что подобная «эластичная оборона» позволяет российской армии контролировать продвижение противника, а затем наносить ВСУ удары по уязвимым местам и возвращаться на позиции.

Ранее 4 октября стало известно, что ВСУ понесли самые крупные потери среди командного состава за всё время спецоперации во время удара ВКС России по штабу отдельной тактической группы «Соледар» в селе Александро-Калиново (ДНР). Командный пункт находился в глубоком тылу и в августе его посещал глава киевского режима Владимир Зеленский. Штаб выявили с помощью космической разведки и ударили по нему высокоточной авиабомбой большой мощности ФАБ-1500.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооружённые силы России за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке. По его словам, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника.