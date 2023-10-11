Москва, 11 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Число тяжёлых транспортных самолётов Ан-124-100 необходимо удвоить к 2025 году за счёт появления двигателей и возможностей для модернизации. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 11 октября на совещании с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и профильных центральных органов военного управления.

Кадр из видео Сергей Шойгу

Ранее на предприятии ПАО «Ил» — «Авиастар» ОАК министру доложили о том, как идут плановые работы на самолётах Ан-124-100 «Руслан». Командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов уточнил, что для тяжёлых транспортных самолётов есть два варианта комплектации двигателями — либо модернизированным Д-18Т, либо ПД-35.

«К 2025 году их количество мы должны удвоить за счёт того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолётов», — заявил Шойгу позднее на рабочем совещании.

Он также отметил, что на фоне проведения СВО загрузка военно-транспортной авиации увеличилась почти вдвое по сравнению с «самыми напряжёнными временами Советского Союза» и продолжает расти. В связи с этим нужно поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк машин и увеличивать его за счёт новых самолётов — последней модификации Ил-76.

Кроме того, давно требует решения вопрос с лёгкими транспортными самолётами, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Здесь нужно определиться со сроками, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству самолётов ВТА в Ульяновске. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил ему, что самолёты Ил-76МД-90А, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в сроки, установленные контрактом.