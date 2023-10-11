Москва, 11 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Израиль не верит, что Россия причастна в какой-либо форме к атаке ХАМАС на еврейское государство, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

Артем Геодакян/ТАСС Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви

«Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Посол также называл ошибочной версию о том, что Соединённые Штаты из-за сегодняшней ситуации могут перенаправить свои ресурсы с Украины на Ближний Восток.

«И в России это понимают. Так что упомянутые утверждения — это действительно чистая конспирология», — заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.