Ульяновск, 11 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, где производят самолёты военно-транспортной авиации в Ульяновске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Шойгу проинспектировал процесс производства самолётов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолётов Ан-124-100.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в настоящее время в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся самолёты Ил-76МД-90А, которые предусмотрены производственной программой 2023 года. Он отметил, что самолёты, запланированные к сдаче в текущем году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.

Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолётов доложил Шойгу о проведении плановых работ на самолётах Ан-124-100 «Руслан».

По результатам работы на предприятии министр обороны России провёл рабочее совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

«С учётом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», — приводит пресс-служба слова Шойгу.

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Министр уточнил, что нагрузка продолжает увеличиваться. Он обратил внимание на то, что необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который есть в наличии. Кроме того, этот парк нужно увеличивать за счёт получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76.

«Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности», — пояснил он.

Шойгу указал на то, что к 2025 году количество тяжёлых транспортных самолетов Ан-124 должно быть удвоено за счёт того, что появились и двигатели, и возможности, и мощности для модернизации данных самолётов.

Как передавало ИА Регнум, концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». В пресс-службе «Калашникова» напомнили, что ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия «Стрела-10» и его модификациях. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех.

Стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат» скоро поступят на боевое дежурство. Комментируя визит Шойгу 7 октября на предприятие «Красмаш» в Красноярском крае, в ведомстве отметили, что он осмотрел цеха, где налажено серийное производство комплекса «Сармат». Отмечается, что в позиционном районе одного из воинских соединений монтаж и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта находятся уже на завершающем этапе.