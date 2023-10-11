Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах в секторе Газа по отделениям банков, которые использует ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения. Об этом говорится в заявлении армии.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

Отмечается, что за прошедшую ночь израильские истребители нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков.

На одной из баз, уточнили в армии Израиля, находился штаб командира северной бригады движения. Кроме того, целями ЦАХАЛ, как говорится в заявлении, стали оперативные командные центры ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия нанесла удар по дому командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. В результате нападения были убиты отец, брат, дети и другие родственники командира. О судьбе самого Ад-Дейфа ничего не известно.

Ранее десятки израильских истребителей ударили по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа в Газе. По информации военных, данный район используется ХАМАС в качестве террористического центра, откуда идёт большое количество терактов против Израиля.