Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Армии обороны Израиля дополнили список военнослужащих, которые погибли в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, их число на текущий момент составляет 170 человек. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Ilan Lorenzi/Global Look Press

«Армия обороны Израиля назвала имена ещё 14 солдат, погибших во время боёв с террористической группировкой ХАМАС в субботу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что число убитых израильских солдат достигло 170, среди погибших числятся военнослужащие в возрасте от 19 до 32 лет.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства уточнил, что в Вашингтоне не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.