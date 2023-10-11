Ачинск, Красноярский край, 11 октября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Житель Ачинска Красноярского края, которого вызвали на беседу вместе с женой и несовершеннолетней дочерью в полицию, порезал себя в туалете осколком защитного стекла телефона.

(сс) cocoparisienne Полиция

Как сообщило «РИА Новости», инспектор ПДН вызвала семью для разговора по поводу поступившей информации о возможном сексуальном насилии над 17-летней дочерью.

В какой-то момент 43-летний подозреваемый отлучился в туалет, где и попытался себя порезать.

Как сообщало ИА Регнум, жителя города Камышина Волгоградской области подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

9 октября 29-летний мужчина познакомился с двумя девочками-подростками, пригласил их к себе домой и изнасиловал. Одна из девочек убежала из квартиры и сообщила прохожим о произошедшем, а те вызвали полицию.