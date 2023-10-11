Красноярск, 11 октября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию в СМИ о травле красноярского школьника, который опубликовал в соцсетях видео об антисанитарии в школьной столовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Ученик опубликовал видео с тараканами в школьной столовой. После этого он подвергся травле учителей и учащихся.

Мальчик рассказал, что ему угрожали и пытались унизить, а также вызывали к руководству школы.

Как сообщало ИА Регнум, следователи приступили к проверке информации о предполагаемой травле подростка в хоккейной школе «Молот» в Перми. В Сети появились видеокадры с потасовкой подростков в раздевалке спортивной школы. Один из мальчиков удерживал другого, тот кричал и сопротивлялся.

Подростки избили ребёнка в социальном приюте «Асылташ» в Набережных Челнах. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о халатности. В руководстве учреждения заявили, что дети таким образом играли.