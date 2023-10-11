Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля ударила по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

«В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе, используемые террористической организацией ХАМАС для проведения террористических атак на израильском побережье», — уточнила израильская армия.

Кроме того, был убит пытавшийся проникнуть в Израиль водолаз.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия нанесла удар по дому командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. В результате нападения были убиты отец, брат, дети и другие родственники командира. О судьбе самого Ад-Дейфа ничего не известно.

Ранее десятки израильских истребителей ударили по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа в Газе. По информации военных, данный район используется ХАМАС в качестве террористического центра, откуда идёт большое количество терактов против Израиля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта, заявили в Кремле. В Москве призывали обе стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность.