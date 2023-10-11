Новый, 595-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован информацией об успехах группировки «Запад» на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщил 11 октября начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, экипажи штурмовиков, ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли 14 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад. Бои шли в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская авиация

Тем временем подразделение Южной группировки войск отличилось в Авдеевке (ДНР). Только за прошедшие сутки противник потерял на данном направлении до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Два украинских беспилотника уничтожили в ночь на 11 октября в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.

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