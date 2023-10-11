Москва, 11 октября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В США уже создаётся антииранская коалиция, которая призывает нанести удар по Ирану, обвиняя его в поддержке «Хезболлы» и ХАМАС. Если Вашингтон выберет этот путь, то кризис на Ближнем Востоке нанесёт мощный удар по поддержке Украины. Своё мнение о ситуации высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«С возможным ударом по Ирану фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток. На сегодня такой сценарий маловероятен», — считает Пушков, добавляя, что и этот сценарий нельзя исключить.

Как сообщало ИА Регнум, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт выразил мнение, что американские власти не должны бросать Израиль, должны поддержать его необходимой помощью и быть гораздо более активными в этом израильско-палестинском конфликте. Есть вероятность, что при определенных обстоятельствах Израиль может быть уничтожен.

Статья вышла под заголовком «Америка должна напасть на Иран, если «Хезболла» нанесёт удар по Израилю».

В Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен, что эскалация в Израиле отвлечет внимание от Украины. По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.