Варшава, 11 октября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Российский пластик наводнил рынок в Польше, отраслевые экспортёры обеспокоены большим объёмом импортируемого сырья, несмотря на эмбарго, сообщил 9 октября портал Interia.

(сс) Michael Coghlan Пластиковые отходы

«Польша импортирует огромное количество первичного пластика, особенно из России. Несмотря на действующее практически во всех странах Европы эмбарго на российское сырьё, этот пластик попадает на внутренний рынок. Здесь он становится более дешёвой альтернативой пластику, производимому в Польше, особенно произведённому из вторичной переработки», — говорится в статье.

В ассоциации «Польский рециклинг» отметили, что с начала конфликта на Украине около 40% предприятий, которые являются членами данной организации, столкнулись на рынке с дешёвым российским первичным сырьём. Это при том, что потребность в пластмассе в Польше достигает около 4 млн тонн в год (7,5% всего спроса Евросоюза). Большинство стран — членов ЕС пытается ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг, заявили в ассоциации.

Глава «Польского рециклинга» Шимон Дзяк-Чекан назвал ситуацию трагической. Вместо того, чтобы соблюдать стандарты Евросоюза и ограничивать количество пластиковых изделий в окружающей среде, Польша продолжает наращивать их объёмы, сказал он. Дешёвый первичный пластик из России и с Ближнего Востока наводняет Польшу, где и так уже «течёт мощная река отходов», с которыми необходимо что-то делать, призвал Дзяк-Чекан.

Помимо этого, Варшаве приходится платить так называемый пластиковый налог за присутствие на рынке переработанного сырья. Только в 2021 году из бюджета страны на эти цели было потрачено почти $400 млн, а в прошлом году сумма могла превысить $460 млн, полагают эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Франция и Индия по итогам переговоров лидеров двух стран в Париже заключили двустороннее обязательство по устранению загрязнения окружающей среды одноразовыми пластиковыми изделиями. Ранее уже принимались меры по сокращению потребления и использования одноразовых пластмассовых изделий. В частности, в январе 2021 года во Франции запретили ряд изделий, среди которых пластмассовые столовые приборы.