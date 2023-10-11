Вашингтон, 11 октября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт выразил мнение, что американские власти не должны бросать Израиль, поддержать его необходимой помощью и быть гораздо более активными в этом израильско-палестинском конфликте. Есть вероятность, что при определенных обстоятельствах Израиль может быть уничтожен. Своё мнение он изложил в статье 19FortyFive.

Gaetano Virgallito Израиль

Статья вышла под заголовком «Америка должна напасть на Иран, если «Хезболла» нанесёт удар по Израилю».

«Нападение ХАМАС и любая другая атака «Хезболлы» против Израиля являются частью более широкого регионального конфликта, который поощряет Иран», — написал Вейхерт.

Автор настаивает, что без поддержки Саудовской Аравии и США, Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном «Хезболла» начнёт длительную кампанию террора в то время, когда ЦАХАЛ воюет с ХАМАС в Газе.

«Если Вашингтон потеряет Израиль или у него уменьшится партнёр в лице Израиля из-за действий Ирана, Китай одержит верх над США», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал, что война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине. Киев исчез с повестки дня Запада, это грозит Украине серьёзными последствиями вплоть до прекращения поставок оружия, спрогнозировал он.

В Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий.