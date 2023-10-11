Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Израильская армия нанесла удар по дому командующего военного крыла палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. В результате атаки погибли его ближайшие родственники, написала 11 октября газета Haaretz.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«ЦАХАЛ напал на дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников», — говорится в материале.

Подробности о судьбе самого командира не приводятся.

Палестинцы считают Мухаммеда Ад-Дейфа борцом за свободу народа, а в Израиле — одним из главных террористов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение ХАМАС объявило о захвате в плен десятков израильских солдат и офицеров Армии обороны Израиля. Они находятся в надёжных местах и в туннелях сопротивления.

Боевые действия между палестинскими и израильскими подразделениями продолжаются с утра 7 октября. Они начались с масштабной ракетной атаки по Израилю с территории сектора Газа. Также палестинские боевики ударили по израильским объектам.

Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.