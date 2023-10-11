Москва, 11 октября, 2023, 05:32 — ИА Регнум. На купянском направлении в Харьковской области самолёты и вертолёты группировки «Запад» ВС РФ нанесли более десяти ракетно-бомбовых ударов по расположению украинских боевиков. Об успехах российских военных рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По словам начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского, экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовиков нанесли 14 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Кроме того, бойцы огнемётами нанесли два удара по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады в районе Макеевки.

Артиллеристы уничтожили 152-миллиметровую самоходную установку «Акация» и два миномётных расчёта в районах Кисловки и Новоосиновки.

Полковник добавил, что потери ВСУ составили более четырёх взводов живой силы, два пикапа и два беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики роют траншеи в крупных населённых пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации. ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.

Командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь рассказал, что все попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными. Он отметил, что разведка также сообщает о дефиците тяжёлой техники ВСУ на данном участке.

Российские беспилотники не дают сапёрам ВСУ проводить разминирование территорий, что тормозит украинское контрнаступление.