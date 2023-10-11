Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 05:06 — ИА Регнум. В Израиле погибли 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом в своём Telegram-канале написал академик РАН Алексей Хохлов.

Скорбь

Он подчеркнул, что трагедия произошла 7 октября в городе Офаким. Супружеская пара была убита в собственном доме при атаке боевиков ХАМАС.

В 1991 году семья переехала в Израиль, где Сергей Гредескул работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. До этого ученый трудился в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б. И. Веркина.

В последние годы он находился на заслуженном отдыхе.

Погибший ученый являлся учеником академика Ильи Лифшица. Был соавтором классической монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем». Гредескул издал более ста научных статей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. В ответ Израиль нанёс удары по сектору Газа.

Число израильтян, пострадавших в результате нападения ХАМАС, превысило 2,9 тысячи человек.

Израильские военные обнаружили в одной из деревень, подвергшихся нападению со стороны ХАМАС, несколько десятков тел младенцев, некоторые из которых были обезглавлены.

Число граждан России, погибших после атак ХАМАС на Израиль, выросло до четырёх человек, число пропавших без вести — до шести.