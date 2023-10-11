Вашингтон, 11 октября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX, американский предприниматель, миллиардер Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» по поводу израильско-палестинского конфликта, которые, по мнению ЕК, распространяет сеть X.

Trevor cokley Илон Маск

Маск написал в своём официальном аккаунте в X, что политика в соцсети открытая, прозрачная и он не видит никаких оснований для высказывания обвинений в дезинформации.

«Перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», — написал Илон Маск.

В конце поста он поблагодарил за предполагаемый ответ Бретона на французском: «Большое спасибо».

В письме Бретона, по данным зарубежных СМИ, Маску предъявлялось требование ответить и связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение 24 часов.

Как сообщало ИА Регнум, Европу ждёт гражданская война в случае сохранения нынешней миграционной политики Евросоюза, заявил Илон Маск.

Предприниматель отреагировал на критику британского политического обозревателя Константина Кисина в адрес европейских стран, которые, по его мнению, не только открывают границы для людей с другими ценностями, но и «демонизируют» выступающих против этого политиков.

Маск выступает против политики США, предусматривающей чрезмерное финансирование Украины.