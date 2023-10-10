Вашингтон, 11 октября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. У Вашингтона не было иных сведений о возможной атаке ХАМАС, кроме тех, о которых известно руководству Израиля. Об этом на брифинге сказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Мы не знали ничего больше, чем израильтяне, что предполагало бы планирование атаки такого рода», — пояснил Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль вечером 10 октября получил первую с начала военного конфликта с ХАМАС помощь от Пентагона.

США подтвердили готовность пополнить запасы боеприпасов и противовоздушной обороны, запрошенные ранее Израилем. Об этом зашла речь в ходе телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

За 48 часов Израиль «поставил под ружьё» 300 тыс. резервистов, недостатка в боевом оснащении нет, отчиталась 10 октября пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ракетная атака ХАМАС на Израиль началась 7 октября.

Армия обороны Израиля открыла огонь по территории Сирии в ответ на обстрел с её стороны.