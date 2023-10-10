Харьков, Украина, 11 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 11 октября прозвучала в четырёх областях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сирены включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Предупреждения были объявлены с 01:17 до 01:45 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 10 октября воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В результате обстрела села Поповка Белгородской области со стороны ВСУ погиб мирный житель.

Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.