В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
На Украине воздушную тревогу объявили в четырёх областях
Харьков, Украина, 11 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 11 октября прозвучала в четырёх областях страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Так, сирены включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Предупреждения были объявлены с 01:17 до 01:45 по местному времени.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 10 октября воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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