Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по территории Сирии в ответ на обстрел с её стороны. Об ответном ударе сообщили в военном ведомстве страны.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

Солдаты ЦАХАЛ в ночь на 11 октября открыли артиллерийский и минометный огонь.

«Наносятся удары по точке в Сирии, из которой был произведён обстрел Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ заявил об обстрелах с территории Сирии 10 октября.

Израиль вечером 10 октября получил первую с начала военного конфликта с ХАМАС помощь от Пентагона.

Самолёт США на базу Набатим доставил для Армии обороны Израиля партию современных американских боеприпасов.

Число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев. Число израильтян, пострадавших в результате нападения ХАМАС, превысило 2,9 тыс. человек.

За 48 часов Израиль «поставил под ружьё» 300 тысяч резервистов, недостатка в боевом оснащении нет, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).