Вашингтон, 11 октября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. США подтвердили готовность пополнить запасы боеприпасов и противовоздушной обороны, запрошенные ранее Израилем. Об этом зашла речь в ходе телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Mignews.com Флаги США и Израиля

В заявлении минобороны США говорится, что Остин выразил коллеге из Израиля «непоколебимую поддержку» со стороны Вашингтона.

Руководители военных ведомств договорились поддерживать контакты и впредь.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По словам главы CENTCOM генерала Майкла Курилла, прибытие военного корабля США призвано послужить сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.

Вечером 10 октября Израиль получил первую с начала военного конфликта с ХАМАС помощь от Пентагона. Американский самолёт доставил на базу Набатим для Армии обороны Израиля партию современных американских боеприпасов.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что американцам хватит сил на помощь не только Киеву, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Белый дом будет всё это обеспечивать одновременно, добавил он.