Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. В городе Офаким в Израиле 7 октября были убиты 81-летний советский физик-теоретик Сергей Андреевич Гредескул и его супруга. О трагической смерти сообщил академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Супруги погибли в своём доме во время перестрелки ХАМАС.

«7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своём доме убиты Сергей Гредескул и его супруга», — написал Алексей Хохлов.

Сергей Гредескул известен своими работами в области теории неупорядоченных систем. Он сотрудничал с Ильёй Лифшицем и Львом Пастуром. В его научном багаже около 100 статей и монографий.

Гредескул получил Государственную премию УССР. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б. И. Веркина.

Учёный был соавтором монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем».

С 1991 года работал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад вышел на заслуженный отдых.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев.

Число граждан России, погибших после атак ХАМАС на Израиль, выросло до четырёх человек, число пропавших без вести — до шести.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.