Москва, 11 октября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Уехавшие из России релоканты и поддерживающие киевский режим по возвращению на родину должны осознавать, какая им будет обеспечена встреча, заявил 10 октября в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сергей Корсун ИА Регнум Релоканты. Миграция. ЛГБТ. Бегство

«Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал политик.

Председатель Госдумы призвал к честности перед ребятами, воюющими и погибающими за Россию и безопасность её граждан.

По мнению Володина, покинувшие Россию должны защищать выбранную для себя родину, показав тем самым, как они любят её. В России такие предатели точно не нужны, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что для покинувших Россию дорога назад не закрыта. В соответствии с законодательством, россияне вправе жить, где хотят, добавил глава государства.

Лидер музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью с Лилией Абрамовой на Youtube назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми, занимающихся самообманом.

Обращаясь к уехавшим, он выразил мнение, что им очень далеко до эмигрантов, покинувших страну после революции. Ничего хорошего не будет, если уехавшие вернутся в Россию только ради заработка. Другое дело, если человек понял ошибочность своего решения об отъезде, добавил музыкант.