* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 октября, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который сказал, что «за движением ХАМАС стоит Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

9 октября Зеленский, ссылаясь на данные разведки Украины, заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке и тем самым упростить себе процесс «уничтожения свободы в Европе».

Дмитрий Медведев назвал лидера украинских боевиков наркоманом, подчеркнув, что мозги таким как Зеленский включать бессмысленно, «их нет, они сгорели под воздействием белого порошка».

«Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Зампред также добавил, что террористы на регулярной основе получают крупные спонсорские взносы от «клики Зеленского», в том числе разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО.

При этом участники ИГИЛ имеют секретные счета в украинских банках и скупают местную недвижимость.

Как сообщало ИА Регнум, заявления Зеленского о якобы имеющей место причастности России к обострению конфликта в Израиле не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.