Медведев заявил, что Зеленский наркоман, а Киев связан с ИГИЛ*
Медведев заявил, что Зеленский наркоман, а руководство Украины связано с ИГИЛ
Москва, 11 октября, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который сказал, что «за движением ХАМАС стоит Россия».
9 октября Зеленский, ссылаясь на данные разведки Украины, заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке и тем самым упростить себе процесс «уничтожения свободы в Европе».
Дмитрий Медведев назвал лидера украинских боевиков наркоманом, подчеркнув, что мозги таким как Зеленский включать бессмысленно, «их нет, они сгорели под воздействием белого порошка».
«Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Зампред также добавил, что террористы на регулярной основе получают крупные спонсорские взносы от «клики Зеленского», в том числе разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО.
При этом участники ИГИЛ имеют секретные счета в украинских банках и скупают местную недвижимость.
Как сообщало ИА Регнум, заявления Зеленского о якобы имеющей место причастности России к обострению конфликта в Израиле не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.