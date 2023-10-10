Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Израиль вечером 10 октября получил первую с начала военного конфликта с ХАМАС помощь от Пентагона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

George Hodan Ящики с боеприпасами

Самолёт США на базу Набатим доставил для Армии обороны Израиля партию современных американских боеприпасов.

«Они рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны за американскую поддержку», — пояснили израильские военные.

Как сообщало ИА Регнум, американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл 10 октября в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Военный корабль с ударной группой нацелен на сдерживание любых сил, стремящихся обострить ситуацию или расширить зону конфликта, пояснило Центральное командование Вооруженных сил США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее утверждал, что у Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности по всему миру. Именно по этой причине, по его словам, США направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.