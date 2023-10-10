Москва, 11 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. В Москве установили личность подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины около торгового центра на Пресненской набережной. Подозреваемый задержан, сообщили 11 октября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу.

Publicdomainpictures.net Драка

«Задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы», — говорится в Telegram-канале столичного СК.

В московской прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА Регнум, предварительно установлено, что в Москве вечером 10 октября около одного из торговых центров между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из злоумышленников нанёс удары двум мужчинам. В результате один из пострадавших скончался на месте происшествия.

В красноярском Ачинске в конце сентября три школьницы возрастом 14 и 15 лет встретились со своей ровесницей неподалёку от школы и нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, случайно оказавшаяся рядом женщина, остановила потасовку и вызвала скорую помощь для пострадавшей девочки. Следователи после драки школьниц возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.