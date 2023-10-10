Осло, 11 октября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. В ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией специалистами из Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв. Такое заявление 10 октября сделали сейсмологи объединения NORSAR.

balticconnector.fi Проект газопровода Balticconnector

По информации норвежцев, взрыв был обнаружен с помощью станций в Финляндии. Локальная магнитуда была оценена в 1,0., что намного ниже, чем при теракте на «Северных потоках».

«NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года», — указано в сообщении.

Событие зафиксировали в 20 км от города Палдиски в Эстонии.

Строительство трубопровода было завершено в июне 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, газопровод Balticconnector повреждён в экономической зоне Финляндии, заявил 10 октября премьер-министр страны Петтери Орпо. Повреждение газопровода, по мнению Орпо, не могло возникнуть из-за естественных причин. Власти Финляндии начали расследование.

9 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Финский и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали необычное падение давления в трубе и приняли решение перекрыть газопровод, опасаясь утечки.