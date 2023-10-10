Москва, 11 октября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Советский и французский актёр театра и кино, журналист, заслуженный деятель искусств России Юлиан Александрович Панич умер 9 октября в Антибе во Франции. Ему было 92 года. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Фильмография Панича насчитывает до 40 работ, все они были яркими и принесли актёру любовь зрителя. Он снимался не только в кино, много работал и в театрах, в том числе в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, в Ленкоме.

Стать актёром Юлиана Панича уговорили друзья Ролан Быков и Юрий Яковлев.

По разным причинам в жизни актёра много было переездов, жил долго за границей, в 1972 году с семьёй эмигрировал в Израиль, так как были сильные разногласия с цензурой, режиссёрские постановки и фильмы его не пропускали.

В разные годы работал в Германии, Франции, но всегда признавал, что Россия — самое прекрасное место на земле.

В творческом багаже Панича такие картины как «Педагогическая поэма», «300 лет тому…», «Первороссияне», «Зеленая карета», «Осторожно, бабушка!», «Дорога домой». Кроме того, он написал книгу воспоминаний «Четыре жизни Юлиана Панича, или Колесо счастья».

В австрийском фильме «День тринадцатый» он сыграл Сталина. Последним кинопроектом стала картина «Шантрапа» 2010 года, совместное производство Грузии, Украины и Франции.

В 2013 году семья актёра вернулась в Россию.

Причина смерти Юлиана Панича не уточняется.

Супруга Людмила Цвей всю жизнь поддерживала творчество мужа, у них много совместных работ.