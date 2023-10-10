Сан-Франциско, США, 11 октября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. На 93-м году жизни умер миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини, сообщил созданный им благотворительный фонд Atlantic Philanthropies.

Torange.biz Скорбь

Бизнесмен скончался 9 октября в Сан-Франциско. Причина смерти Фини не уточняется.

Основанный бизнесменом благотворительный фонд вложил в различные сферы около $8 млрд, основными из них были наука, здравоохранение, образование, содержание домов престарелых, защита гражданских прав во многих странах.

В сентябре 2020 года Фини закрыл свой фонд. К этому моменту он раздал на благотворительные цели все активы.

Фини родился в 1931 году в городе Элизабет в штате Нью-Джерси. В 1960 году он основал глобальную сеть магазинов Duty Free, торгующих спиртными напитками, парфюмерией, ювелирными изделиями и другими товарами для туристов на вокзалах и в аэропортах. В 1988 году бизнесмен впервые попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes.