Варшава, 10 октября, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Польскую часть газопровода «Ямал — Европа» передадут концерну Orlen. Об этом сообщили в концерне.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«После проведения антимонопольного разбирательства принято решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz», — отмечается в заявлении компании.

Председатель правления концерна Даниель Обайтек сказал, что такое решение — ещё один шаг к восстановлению полного контроля Польши над стратегической газовой инфраструктурой страны. В компании также заявили, что по условиям соглашения EuRoPol GAZ выкупит акции «Газпрома».

В ноябре 2022 года Варшава изъяла долю «Газпрома» в польской части «Ямал — Европа» EuRoPol GAZ. Уточнялось, что местный концерн PGNiG владеет прямо и косвенно 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol GAZ. Остальные 48,82% принадлежат «Газпрому».

Как сообщало ИА Регнум, EuRoPol GAZ, осуществляющая транзит природного газа на участке «Ямал — Европа», в мае подала иск против «Газпрома» из-за прекращения поставок из России.

«Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу в апреле 2022 года из-за того, что сторона отказалась платить за топливо в рублях. В российской компании отметили, что возобновят поставки, как только польская сторона произведёт оплату.